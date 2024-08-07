نائب وزير المالية: العمل على توسيع القاعدة الضريبية ودمج…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية والحياد التنافسي.

وأكد الكيلاني، في مؤتمر صحفي اليوم، العمل على تحقيق الاستقرار الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها.