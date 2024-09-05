باسل شعيرة: 6 مليارات جنيه استثمارات بولاريس لتطوير منطقة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد المهندس باسل شعيرة ، المدير العام لشركة بولاريس ، أن الشركة قد استلمت قطعة الأرض الخاصة بالمرحلة الأولى البالغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع من المشروع المزمع تطويره كمنطقة صناعية وخدمية متكاملة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأوضح شعيره في بيان له اليوم الخميس، أن المشروع ينفذ على مرحلتين بإجمالي مساحة 2.6 مليون متر مربع ، باستثمارات تقدر بحوالي 4.5 مليارات جنيه.

وأضاف المدير العام لشركة بولاريس أنه تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير منطقة صناعية وخدمية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع في العاصمة الإدارية، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وتوقع شعيرة أن يجذب كل مشروع استثمارات مباشرة لا تقل عن 2 مليار دولار ، مضفيًا أنه سيساهم في خلق فرص عمل تتراوح بين 25 إلى 30 ألف فرصة عمل ، ويعزز من النمو الاقتصادي في المنطقة.

وكانت شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية قد وقعت أمس الأربعاء مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، عقد تخصيص قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة.

بجانب توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير مشروع منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية في حضور بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، جاء ذلك خلال أول زيارة للرئيس المصري لأنقرة منذ توليه الحكم.

والجدير بالذكر، أن بولاريس تعمل في مجال التطوير الصناعي وإقامة المجمعات الصناعية المتكاملة في مصر منذ عام 2007 ، بشراكة مصرية (مجموعة سياك القابضة) وتركية (بولاريس) وإنجليزية (ممفيس كابيتال) وسعودية مجموعة الزامل ، من خلال تطوير وتشغيل ثلاث مناطق صناعية في مدينة 6 أكتوبر ، ومدينة السادات بمساحات إجمالية تبلغ 4.5 ملايين متر مربع.