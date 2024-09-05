قيمة الأوراق المخصمة ترتفع 73% إلى 18.7 مليار جنيه بالربع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:11 مساءً - رنا ممدوح_ ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 73% إلى 18.663 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.787 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، بحسب التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية ، إلى 12.255 مليار جنيه، خلال الفترة إبريل – يونيو 2024، مقابل 6.876 مليار جنيه بالفترة المناظرة، وبارتفاع 78.1%.

وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 6.408 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 3.908 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وبلغ إجمالي رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه حوالي 24.48 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 17 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي، وبارتفاع 43.7%.

وارتفع عدد الشركات المحيلة ( العملاء)، بنسبة 16% إلى 653 شركة، خلال الفترة إبريل – يونيو 2024، مقابل 563 شركة بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم إلى 40 شركة، خلال نفس الفترة، مقابل 35 شركة بالفترة المماثلة العام الماضي.