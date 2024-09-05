- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
نعرض لكم الان تفاصيل خبر قيمة الأوراق المخصمة ترتفع 73% إلى 18.7 مليار جنيه بالربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:11 مساءً - رنا ممدوح_ ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 73% إلى 18.663 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.787 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.
ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، بحسب التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية ، إلى 12.255 مليار جنيه، خلال الفترة إبريل – يونيو 2024، مقابل 6.876 مليار جنيه بالفترة المناظرة، وبارتفاع 78.1%.
وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 6.408 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 3.908 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وبلغ إجمالي رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه حوالي 24.48 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 17 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي، وبارتفاع 43.7%.
وارتفع عدد الشركات المحيلة ( العملاء)، بنسبة 16% إلى 653 شركة، خلال الفترة إبريل – يونيو 2024، مقابل 563 شركة بالفترة المناظرة.
وارتفعت إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم إلى 40 شركة، خلال نفس الفترة، مقابل 35 شركة بالفترة المماثلة العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيمة الأوراق المخصمة ترتفع 73% إلى 18.7 مليار جنيه بالربع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.