حقيقة العروض السعودية لضم مروان عطية فى الصيف.. يكشفها مصدر بالأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 01:35 صباحاً - قال مصدر في الأهلي ، أن النادي لم يتلق عروضاً من الدوري السعودي لضم مروان عطية لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، موضحاً أن الوقت غير مناسب لمناقشة هذه الأمور.

موقف مروان عطية من الاحتراف

وشدد المصدر على أن الفترة الماضية شهدت تناثر أنباء كثيرة عن إمتلاك مروان عطية عروضاً من الخليج وتحديداً من السعودية ، وهذا غير صحيح ، مُشيراً إلى أن الأهلي سيُعلن عن أي عروض تأتي للنادي بشكل رسمي وسيتم دراستها وإتخاذ القرار المناسب فيها للأهلي واللاعب.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز

من ناحية أخرى ، يستعد فريق الكرة بالنادي الاهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة الدوري المصري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

الأهلي يهزم زد ودياً 3-1

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي على تجهيز لاعبيه فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز المرتقبة ،وخاض الفريق مباراة ودية أمام زد مساء الاثنين انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز المقرر لها يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل قناة اون سيورت مباراة الأهلي وبيراميدز على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.