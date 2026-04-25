الحرس الثورى الإيرانى يعلن احتجاز سفينة للاشتباه فى تعاونها مع الجيش الأمريكى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 01:35 صباحاً - أعلن الحرس الثوري الإيرانى، عن احتجاز السفينة "إيباميدونس" (Epamidondas)، مبرراً الإجراء بارتكاب السفينة لمخالفات قانونية ووجود شبهات قوية حول تعاونها المباشر مع القوات المسلحة الأمريكية.

وأشار بيان الحرس الثوري إلى أن عملية الاحتجاز جاءت بعد رصد دقيق لنشاط السفينة، حيث تم اتهامها بتقديم تسهيلات أو التعاون مع الجيش الأمريكي. وأكدت المصادر الإيرانية أن السفينة "إيباميدونس" قامت برحلات متكررة ومكثفة إلى عدة موانئ أمريكية خلال الأشهر الستة الماضية، مما وضعها تحت دائرة الاستهداف والرقابة العسكرية.

تأتي هذه الخطوة لترسيم واقع جديد فى الممرات الملاحية بالمنطقة، حيث تعتبر طهران أن هذه التحركات تندرج ضمن "الردع" ضد أى نشاط عسكرى معادٍ في محيطها البحرى.

ولم يصدر حتى الآن تعقيب رسمى من الجهات المالكة للسفينة أو من القيادة المركزية الأمريكية حول تفاصيل الاحتجاز أو طبيعة المخالفات المنسوبة للطاقم.