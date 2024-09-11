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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: لا مخطط لزيادة أسعار الضرائب الفترة المقبلة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ قالت رشا عبد العال ، رئيس مصلحة الضرائب ، إنه لا مخطط لزيادة أسعار الضرائب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك لقاءات مستمرة مع المستثمرين والممولين لحل مشاكلهم والتعامل معهم.
وقالت عبد العال في لقاء مفتوح مع الصحفيين:” نعلم التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي من تأخر الفحص والتقديرات الجزافية للضريبة لهم، ومصلحة الضرائب تعمل علي حل هذه التحديات”.
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