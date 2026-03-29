صندوق النقد يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.7% في 2027/2028

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 08:56 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي الجاري 2025/2026، مدعومًا بأداء قوي فاق التقديرات خلال العام المالي الماضي 2024/2025، واستمراره في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وعلى المدى المتوسط، تشير تقديرات الصندوق الواردة في وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادرة يوم الجمعة الماضي، إلى تسارع معدل النمو ليبلغ نحو 5.7% بحلول العام المالي المقبل 2027/2028، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي تدعم قطاعات الصناعات غير النفطية والتجارة وبيئة الأعمال، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين.

ورغم هذا التحسن، يُتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى نحو 4.8% بحلول العام المالي 2029/2030، في ظل المكاسب المؤقتة التي ستحققها الإصلاحات الحالية ما لم تدعمها تغييرات أعمق في النموذج الاقتصادي، حسبما يرى الصندوق.

يتوقع استمرار انخفاض التضخم مقتربًا من مستهدفات “المركزي” على المدى المتوسط

في الوقت نفسه، توقع الصندوق أن يواصل معدل التضخم اتجاهه النزولي، مقتربًا من مستهدفات البنك المركزي المصري المصري على المدى المتوسط.

ويتنبأ الصندوق تراجع معدل التضخم إلى 12.4% في العام المالي الجاري 2025/ 2026 تصل إلى 9.3% في العام المالي المقبل وصولًأ إلى 5.3% في العام المالي 2029/ 2030.

