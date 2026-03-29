أخبار اليمن : تشييع جثمان فقيد الوطن والإعلام الرياضي علي حمود العصري

تشييع جثمان فقيد الوطن والإعلام الرياضي علي حمود العصريشُيع بصنعاء اليوم جثمان فقيد الوطن والإعلام الرياضي علي حمود العصري الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجالين الإعلامي والرياضي.

وخلال مراسم التشييع، التي شارك فيها، نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، وأمين عام محلي أمانة العاصمة - رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان، وقيادات رياضية وإعلامية وعدد من زملاء الفقيد، أشاد المشيعون، بمسيرة حياة الفقيد علي العصري الزاخرة بالنشاط الإعلامي والرياضي وما تحلّى به من دماثة أخلاق ورصانة في الأداء.

وأشاد نائب وزير الإعلام بإسهامات الفقيد العصري في تطوير الإعلام الرياضي والوصول به إلى العالمية من خلال انخراطه في مجال التعليق الرياضي ومشاركته الواسعة في تغطية المباريات المحلية والإقليمية.

وأشار إلى أن الراحل، كان أحد أبرز نجوم الإعلام الرياضي، وحفلت مسيرة حياته العملية على مدى أربعة عقود، بالأعمال الإبداعية والمتميزة في المجالين الإعلامي والرياضي، وكان من أشهر برامجه الرياضية المتخصصة في الإعلام الرياضي "أستوديو الرياضة".

ولفت الدكتور البخيتي، إلى دور الفقيد العصري في تطوير الإعلام الرياضي، وتشجيع العديد من الشباب على الالتحاق بهذا المجال، فضلًا عن تألقه وتميزه في التعليق الرياضي وتمكنه من الجمع بين الإعلام والرياضة.

ونوه بما تركه الفقيد من بصمات في مجال الإعلام الرياضي، والتي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته، وسيبقى صوته خالداً في ذاكرة الجمهور الرياضي اليمني.

وعبر المشيعون، عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل العصري كافة والوسط الإعلامي والرياضي عامة بهذا المصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وُوري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة عصر بعد الصلاة عليه في جامع الأنسي