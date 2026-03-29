رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية باختيار المناصب وفق معايير مُحوكمة تفرز الكفاءات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 09:34 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض المنظومة المقترحة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور كل من المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل الدور المحوري والأصيل للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ باعتبارها ركيزة أساسية في تأهيل وصقل مهارات الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي، واختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرضاً شاملاً للمنظومة الحالية لشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تم استعراض التطوير المطلوب والضروري لتحديث آليات اختيار القيادات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإداري وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض تصور متكامل للمنظومة الجديدة المقترحة التي تعتمد فلسفتها على الفصل بين مستويين من التأهيل لشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإدار للدولة؛ فضلاً عن تحديد المتطلبات الأساسية وكيفية التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة على أرض الواقع، مع صياغة خطة زمنية أولية لبدء مراحل التنفيذ؛ بما يضمن انتقالاً منظماً وسريعاً نحو النظام المطور.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف خلق مسار سريع للموهوبين من شاغلي المستويات الوظيفية، لتمكين الكوادر المتميزة من تولي المسؤولية القيادية بناءً على معايير جدارة دقيقة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية حوكمة هذه المنظومة، والتقييم الحقيقي للمتقدمين، بما يسهم في إفراز الكفاءات التي تستحق، خاصةً أن هذا البرنامج يسهم في تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون اختيار المناصب القيادية في الدولة بناءً على معايير موضوعية مُحوكمة تفرز الكفاءات القادرة على الإدارة في مختلف المناصب الحكومية.

ووجه مدبولى بعرض المنظومة المقترحة في اجتماع مجلس الوزراء، تمهيدا لبدء الإجراءات التنفيذية لها.