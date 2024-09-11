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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: تحصيل 10 مليارات جنيه إسقاطات ضريبية خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ قالت رشا عبد العال ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن منظومة المخاطر بالمصلحة جمعت 10 مليارات جنيه خلال عامين، نتيجة الفجوة التي تم اكتشافها في تعاملات بعض الممولين من المنظومات الإلكترونية سواء فاتورة أو إقرارات، أو إيصال إلكتروني.
وأوضحت عبد العال خلال لقاء مفتوح مع الصحفيين ، أن المنظمات الضريبية تكتشف الإسقاط الضريبي وحالات التهرب الضريبي عبر منظومة المخاطر بمصلحة الضرائب.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة المخاطر مسؤولة عن إصدار حالات الفاقد الضريبي في تعاملات الممولين خلال المنظومات.
وأشارت إلى أن منظومة المخاطر نتج عنها حالات إيجابية ثبت أن هناك إسقاط ضريبي وما تم تحصليه يتخطى 10 مليارات جنيه، موضحة أن ما تم اكتشافه يقدر بالمليارات.
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