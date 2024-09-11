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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: هدفنا الرئيسي تحسين الصورة الذهنية لمصلحة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ قالت رشا عبد العال ، رئيس مصلحة الضرائب ، إن هدفنا الرئيسي خلال الفترة المقبلة هو تحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب لدى الممولين ومجتمع الأعمال بما يحقق الاستثمار.
وأضافت عبد العال خلال لقاء مفتوح مع الصحفيين، أن أساس تحرك المصلحة يتمثل في الموازنة بين الحفاظ على الإيرادات الضريبية ومعدلات نموها لتحقيق مستهدفاتها وبين تحسين العلاقة مع المستثمرين والممولين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه ما تم إنجازه منذ عام 2018، على عدة محاور. وأهمها التحول الرقمي وتطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية ومحاور ضم الاقتصاد الموازي، ومكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، أدى إلى تحسين الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي.
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