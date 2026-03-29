نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء: لا قرارات حالياً برفع أسعار الكهرباء والحكومة تتحمل دعماً كبيراً لقطاع الطاقة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 01:10 مساءً - يارا الجنايني_ نفى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت تطبيق أي قرارات حالية بشأن رفع أسعار الكهرباء، مشدداً على أن أي تحريك في الأسعار يتم الإعلان عنه بشكل رسمي وشفاف، وفي إطار من المراجعة الدقيقة للتكاليف والتوجيهات الحكومية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن قطاع الكهرباء يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو 58% إلى 60% من مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً انعكس بشكل مباشر على تكلفة توليد الكهرباء، حيث ارتفع سعر وحدة الطاقة الحرارية البريطانية (BTU) من نحو 14 دولاراً إلى قرابة 20 دولاراً.

وأشار إلى أن تكلفة الغاز التي تحصل عليها منظومة الكهرباء لا تزال أقل بكثير من الأسعار العالمية، حيث يتم توفيره بنحو 4 دولارات في بعض الحالات، مقارنة بمستويات أعلى بكثير في الأسواق الدولية، مؤكداً أن الدولة تتحمل دعماً كبيراً لضمان استمرار تقديم الخدمة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات القيادة السياسية بعدم زيادة الأعباء على المواطنين، موضحاً أن قطاع الكهرباء لم يشهد أي تحريك للأسعار خلال العامين الماضيين، مع استمرار مراجعة الهيكل التسعيري وفقاً لمعادلات التكلفة.

وأضاف أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار الكهرباء سيتم الإعلان عنها بشكل واضح، مع تحديد الشرائح والفئات المستهدفة سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، بما يضمن الشفافية الكاملة في اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الوزير أن ضبط معدلاته يرتبط بشكل وثيق بإدارة تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار واستدامة المالية العامة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الكهرباء: لا قرارات حالياً برفع أسعار الكهرباء والحكومة تتحمل دعماً كبيراً لقطاع الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.