نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة يبحث مع كبرى الشركات الألمانية تعزيز الترويج للمقصد المصري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 25 أبريل 2026 11:56 مساءً - التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع Albin Loidl رئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، و Volker Adms مسئول السياسات العامة والمقاصد السياحية بالاتحاد، ووفد يضم عشرة من الرؤساء التنفيذيين لأهم كبار منظمي الرحلات بالسوق الألماني من بينهم Bentour Reisen و Sancarbarlaz Tours و Erlebe Reisen! و nüma و Biblische Reisen و Ferien Touristik Coral Travel و Der Tour، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة، وبحضور الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، وأشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها لهم الوزارة ممثلة في الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الألماني DRV إلى مصر، والتي تستمر حتى 27 أبريل الجاري.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على حركة السياحة العالمية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود وخاصة وقود الطائرات.

كما تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية في العالم بصفة عامة ولاسيما تلك الوافدة إلى مصر، والتي تعكس أداءً إيجابياً للمقصد السياحي المصري.

وتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من التنوع الفريد الذي يتمتع به المقصد المصري من منتجات وأنماط سياحية مختلفة لا مثيل لها في العالم، من خلال إبراز وتطوير مختلف الأنماط والمنتجات السياحية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتجارب ومقاصد سياحية جديدة، من بينها منطقة الساحل الشمالي بما يُسهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين من مختلف الأسواق.

كما لفت إلى عدد من البرامج والمنتجات السياحية التي تعمل الوزارة على الترويج لها، ومنها مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وسياحة المعارض والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، والذي من المتوقع أن يٌسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى صعيد مصر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ومن جانبهم، أشاد رئيس الاتحاد DRV والوفد الموافق معه بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، وما لذلك من أثر إيجابي على السياحة في مصر وتحسين تجارب السائحين بها. كما أعربوا عن إعجابهم بالمتحف المصري الكبير والذي يٌمثل إضافة نوعية متميزة للمقصد السياحي المصري وتُعزز من تنافسيته عالمياً.

ويشمل برنامج الزيارة التعريفية لرئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية DRV والرؤساء التنفيذين لأهم كبار منظمي رحلات بالسوق الألماني، زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمجموعة من المدن السياحية المصرية، وهي القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، وذلك بهدف إبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في الأنماط والمنتجات السياحية في ضوء استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إبراز هذا التنوع الذي لا يُضاهى عالمياً.

كما تستهدف هذه الزيارة الترويج لعدد من المقاصد السياحية الجديدة وغير التقليدية بالنسبة للسائحين الألمان، والعمل على إدراجها ضمن البرامج السياحية التي يقوم منظمو الرحلات بالسوق الألماني بتسويقها، بما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام، بجانب أن هذه الزيارة تعد فرصة للتعرف على المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصرية خلال الفترة الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة يبحث مع كبرى الشركات الألمانية تعزيز الترويج للمقصد المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.