ميثانكس مصر: إنتاج 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول لتلبية احتياجات الصناعات المحلية والتصدير

دبي - احمد فتحي في السبت 25 أبريل 2026 10:06 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الثروة البشرية هي الكنز الحقيقي لقطاع البترول والاستثمار في العاملين وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم يعد أولوية قصوى باعتبارهم سفراء التغيير للمستقبل، مشيراً إلى أن الشراكة مع شركة ميثانكس والجامعة الأمريكية بالقاهرة لإعداد دبلومة إدارة سلامة العمليات التي تخرجت أول دفعة منها فبراير الماضي تعد نموذجًا ناجحًا لهذا النوع من الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة ميثانكس لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025، حيث أشاد الوزير بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهًا بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.

ومن جانبه، استعرض محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، أبرز ملامح أداء الشركة موضحًا أنها تعد المنتج الوحيد للميثانول في مصر وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة ميثانكس العالمية وشركات قطاع البترول إيكم وإيجاس وجاسكو بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، في شراكة ممتدة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، أسهمت في تعظيم القيمة المضافة من الغاز، ودعم الصناعات المرتبطة بالميثانول محليًا إلى جانب الإسهام في تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن ميثانكس تُعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، بما يُعد مثالًا متميزًا للاستثمار الأجنبي المباشر ويعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري والأهمية الاستراتيجية لقطاع البتروكيماويات.

وأضاف أن ميثانكس مصر لعبت دورًا محوريًا في تطوير سوق الميثانول محليًا حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنويًا، مؤكدًا أن إنتاج الميثانول يحقق قيمة مضافة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية،

وأوضح أنه من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة السويس لمشتقات الميثانول المجاور، مدعومًا باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلي تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يعزز نمو سوق الميثانول في مصر.

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد أن ميثانكس مصر تسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة، حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل، موضحاً أن الشركة نجحت في تحقيق اعتمادية تشغيلية كاملة للأصول بنسبة 100%، إلى جانب زيادة الإنتاج ليصل إلى نحو 1ر1 مليون طن خلال عام 2025، وتسجيل 5ر1 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام، بما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن ميثانكس مصر تساهم بقوة في جهود تعزيز ممارسات إدارة سلامة العمليات في مصر منذ عام 2018، حيث أُطلقت بالشراكة مع الوزارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة أول دبلومة مهنية لإدارة سلامة العمليات في مصر، وتم بالفعل تخريج أول دفعاتها، كما وقعت الشركة مؤخرًا اتفاقية جديدة مع وزارة البترول لدعم المرحلة الثالثة من برنامج بناء القدرات، بهدف تعزيز قدرات السلامة التشغيلية وسلامة الأصول في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.

