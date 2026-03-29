رئيس الوزراء: تشكيل مجموعة عمل مع اتحاد الصناعات لاحتواء التضخم

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 02:03 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية خلال الفترة الأخيرة، لمناقشة تداعيات زيادة أسعار الوقود وتغير سعر الصرف، ومدى تأثير ذلك على معدلات التضخم في المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم عدداً من الوزراء المعنيين ضمن المجموعة الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، بهدف دراسة تأثيرات المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وتحديد توقيت انعكاسها على الأسعار، والعمل على الحد من تداعياتها على معدلات التضخم.

وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلباً على المستثمرين والتعاملات مع الجهاز المصرفي، مؤكداً أن هناك توافقاً على ضرورة العمل قدر الإمكان على تحييد تأثير الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد العالمي يشهد موجة من الزيادات السعرية في مختلف الدول، مشدداً على أهمية دور وسائل الإعلام في توضيح الصورة الحقيقية للمواطنين ومقارنة الأوضاع الاقتصادية عالمياً، بما يعكس حجم التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد مدبولي أن الدولة تتحرك وفق توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة الحالية بأقل قدر ممكن من التأثيرات، مشيراً إلى أن الحكومة سبق وأن نجحت في تجاوز أزمات اقتصادية صعبة خلال السنوات الماضية.

