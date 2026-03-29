ميرسك تعلق عملياتها في ميناء صلالة العماني بعد حدث أمني

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 05:03 مساءً - _ قالت مجموعة ميرسك لشحن الحاويات ​إنها أوقفت عملياتها في ‌ميناء صلالة بسلطنة عمان لمدة 48 ساعة تقريبا، وذلك ​بعد واقعة أمنية حدثت ​في وقت مبكر من صباح ⁠اليوم السبت.

وذكرت شركة الشحن ​العملاقة في بيان أن جميع ​أفراد طاقمها بخير وأن شحنات الشركة وسفنها لم تتأثر.

وجرى إخلاء ​الميناء بعد أن ألحقت ​واقعة أضرارا بإحدى الرافعات مما أدى ‌إلى ⁠تعليق مؤقت للعمليات به.

وتقدر ميرسك حاليا أن العمليات ستتوقف لمدة 48 ساعة تقريبا.

وحدث ​هذا الاضطراب ​في ⁠وقت أدى فيه الصراع في منطقة الخليج، ​الذي أشعلته الغارات ​الجوية ⁠الأمريكية والإسرائيلية على إيران، إلى زعزعة أسواق الطاقة والنقل ⁠بعد ​تأثر عمليات الشحن ​البحري بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

