نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: طرح «سند المواطن» بالبريد مرة أخرى.. خلال أيام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 05:03 مساءً - أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، طرح «سند المواطن» مرة أخرى عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الإصدار الأول من «سند المواطن» سجل إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وحقق حصيلة مميزة في 3 أسابيع.

قال الوزير، إن هناك عائد سنوي ثابت «صافي من الضرائب» يُصرف شهريًا، على هذا السند، بنسبة 17.75 %، ولمدة 18 شهرًا، موضحًا أن هذا الإصدار، يعد فرصة جيدة للمواطنين للاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية، وأن القيمة الاسمية للسند تبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها، وأن الحد الأدنى للاستثمار فيه 10 آلاف جنيه.

أشار إلى أننا حريصون على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية للمواطنين بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

أكد كجوك أنه يمكن استرداد هذا السند بسهولة بعد 4 أشهر بشكل معجل كليًا أو جزئيًا، وفقًا للضوابط المقررة والمعلنة بمكاتب البريد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: طرح «سند المواطن» بالبريد مرة أخرى.. خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.