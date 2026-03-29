"ألبا" البحرينية تؤكد تعرض منشآتها لهجوم إيراني.. و"فولاذ" تعلن القوة القاهرة

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 05:03 مساءً - العربية نت _ ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) أكدت في وقت مبكر اليوم الأحد أن منشآتها تعرضت لهجوم إيراني أمس السبت.

وقالت الشركة إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، مضيفة أنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.

ويأتي هذا التأكيد بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف شركة ألومنيوم البحرين وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم ردا على هجمات استهدفت مصنعين إيرانيين للصلب، وفق وكالة “”.

وقال الحرس الثوري الإيراني، دون الخوض في تفاصيل، إن الشركتين لهما صلات بشركات أمريكية عسكرية وفي قطاع الطيران. ولم تتمكن “” من التحقق على نحو مستقل من مزاعم الحرس الثوري الإيراني.

في وقت سابق من الشهر الجاري إغلاق 3 خطوط لصهر الألومنيوم تمثل 19% من طاقتها الإنتاجية للحفاظ على استمرارية الأعمال وسط توقف الشحن الحالي عبر مضيق هرمز.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان الشركة حالة القوة القاهرة في الرابع من مارس، إذ لم تتمكن من الشحن إلى العملاء بسبب إغلاق المضيق الاستراتيجي.

قطاع الألومنيوم في الشرق الأوسط يمثل حوالي 9% من الإمدادات العالمية

وتعد عمليات الإغلاق هذه أحدث التداعيات على قطاع الألومنيوم في الشرق الأوسط، الذي يمثل حوالي 9% من الإمدادات العالمية، جراء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة فولاذ القابضة البحرينية، الشركة الأم لشركة حديد البحرين، أمس السبت حالة القوة القاهرة على عملياتها نتيجة التطورات الإقليمية المتسارعة في الشرق الأوسط وما صاحبها من تحديات أمنية ولوجستية.

وقالت الشركة إن الوضع في المنطقة أدى إلى نشوء ظروف خارجة عن إرادة المجموعة، ما أثر بشكل مباشر على العمليات وسلاسل الإمداد في عدد من أنشطتها، دون تقديم تفاصيل عن حجم التأثير.

