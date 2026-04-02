وزير المالية: زيادة أجور موظفي الدولة من يوليو بتكلفة تفوق 100 مليار جنيه

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين

زيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه

وأوضح الوزير أن الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%، مع زيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.

1000 جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين

وأضاف كجوك أن المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف سيحصلون على حافز تدريس إضافي قدره 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، كما سيحصل الإداريون المتميزون على «حافز تميز» 2000 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.

750 جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي

وأكد الوزير أيضًا منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي قدرها 750 جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

وأشار إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف سيستفيدون من هذه الزيادة، إضافة إلى 640 ألفًا في القطاع الطبي، مؤكدًا أن الهدف من الزيادة هو ربط الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

