الذهب يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 04:10 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من أسبوعين بعد أن سجلت أكبر خسارة شهرية منذ نحو 17 عامًا في مارس، في وقت يتراجع فيه الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مؤشرات على خفض التصعيد في حرب إيران.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4755.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:59 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع 2% في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 2.3% إلى 4783.50 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن نهاية الحرب مع إيران قد تكون قريبة، مشيرين إلى إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع طهران وإنهاء الحرب تدريجيًا حتى دون اتفاق.

جاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار بنحو 2%، ما عزز جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية لحاملي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ماريكس لرويترز، إن التوقعات بإمكانية إنهاء الولايات المتحدة للحرب خلال أسابيع قليلة، حتى مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ساهمت في دعم أسواق الأسهم الأمريكية، بالتوازي مع صعود الذهب.

وكان ترامب قد صرح بأن طهران ليست ملزمة بإبرام اتفاق مسبق لاحتواء التصعيد، مشيراً إلى أنه سيعرض مستجدات الوضع في إيران خلال خطاب موجه إلى الأمة يوم الخميس.

وشهدت الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم والسندات، موجة صعود مدفوعة بتكهنات انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من مكاسب الذهب الحالية، فإنه سجل تراجعاً حاداً خلال مارس، حيث فقد أكثر من 11% في أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2008، وسط تنامي التوقعات بتشديد السياسة النقدية وصعود الدولار كملاذ آمن منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير .

في السياق ذاته، تراجعت رهانات المستثمرين بشكل شبه كامل على خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفضين قبل اندلاع الحرب. وعادةً ما تستفيد أسعار الذهب من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 74.53 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1963.22 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1484.84 دولاراً.

