نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات النفط الفنزويلية تتجاوز المليون برميل يوميًا لأول مرة منذ أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 08:03 صباحاً - _ أظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن صادرات النفط الفنزويلية تجاوزت حاجز المليون برميل يوميًا خلال مارس، مسجلة أول اختراق لهذا المستوى منذ سبتمبر الماضي، في مؤشر على تحسن تدفقات الخام من كاراكاس.

صادرات النفط الفنزويلية

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الشحنات المتجهة إلى مصافي التكرير في الهند، إلى جانب كميات أرسلتها شركات تجارية إلى منطقة البحر الكاريبي بغرض التخزين، ما ساهم في تعزيز حجم الصادرات خلال الشهر.

