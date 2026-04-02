نعرض لكم الان تفاصيل خبر 3.11 مليون برميل يوميًا.. قفزة قياسية لصادرات الوقود الأمريكية مع اضطرابات هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 08:03 صباحاً - _ سجلت صادرات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية المكررة مستوى قياسيًا خلال مارس، مدفوعة باندفاع أوروبا وآسيا وأفريقيا لتعويض نقص الإمدادات الناتج عن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز بفعل التوترات مع إيران.

صادرات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية

وأظهرت بيانات شركة “كبلر” لتتبع السفن أن صادرات الوقود الأمريكي، التي تشمل البنزين والنافتا والديزل ووقود الطائرات، ارتفعت إلى نحو 3.11 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ2.5 مليون برميل يوميًا في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2017.

تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

وجاء هذا الارتفاع في ظل تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خُمس استهلاك العالم من النفط والوقود، ما أدى إلى خفض الإنتاج في عدة مناطق ورفع الأسعار، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي عالمي.

قفزت الشحنات إلى أوروبا بنسبة 27%

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتوزعت الزيادة في الصادرات الأمريكية بشكل لافت، حيث قفزت الشحنات إلى أوروبا بنسبة 27% لتصل إلى 414 ألف برميل يوميًا، فيما تضاعفت الصادرات إلى آسيا بأكثر من مرتين لتسجل 224 ألف برميل يوميًا، وقفزت إلى أفريقيا بنسبة 169% لتبلغ 148 ألف برميل يوميًا.

شح المعروض العالمي من النفط

وقال مات سميث، المحلل لدى “كبلر”، إن هذه التدفقات تعكس شح المعروض العالمي، محذرًا من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز سيؤدي إلى مزيد من الاختناقات ويدفع الدول إلى البحث عن مسارات تجارية بديلة.

ارتفاع الطلب على الوقود داخل الولايات المتحدة

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع الطلب على الوقود داخل الولايات المتحدة، حيث بلغ استهلاك البنزين 8.69 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، بزيادة سنوية، كما ارتفع الطلب على الديزل ووقود الطائرات رغم صعود الأسعار، ما يعكس قوة الطلب في أكبر اقتصاد بالعالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3.11 مليون برميل يوميًا.. قفزة قياسية لصادرات الوقود الأمريكية مع اضطرابات هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي