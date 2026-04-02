نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تضخ 10 ملايين برميل نفط من الاحتياطي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 08:56 صباحاً - _ تعتزم الولايات المتحدة إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط الخام من موقع «برايان ماوند» التابع للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في خطوة جديدة تهدف إلى تهدئة اضطرابات سوق الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أنها ستتلقى عروض الشركات الراغبة حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت وسط الولايات المتحدة يوم 6 أبريل، في إطار آلية إقراض النفط من الاحتياطي.

تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة و32 دولة من أعضاء وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، بهدف تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية نتيجة الحرب في إيران.

كانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أقرضت بالفعل نحو 45.2 مليون برميل من النفط الخام خلال مارس، في أولى مراحل تنفيذ الاتفاق، مع خطة للوصول إلى 172 مليون برميل يتم طرحها في الأسواق على مدار العام الجاري والعام المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تضخ 10 ملايين برميل نفط من الاحتياطي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.