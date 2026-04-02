ترامب: الولايات ⁠المتحدة ​ليست ​بحاجة ⁠إلى مضيق ⁠هرمز

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 08:56 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة “لا تحتاج إلى أي نفط من مضيق هرمز، ولن تحتاجه في المستقبل”، في إشارة إلى تراجع اعتماد واشنطن على إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.

وقال دونالد ترامب في خطاب له اليوم، إن بلاده تقترب من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحرب الجارية، مشددًا على أن الضربات الأمريكية ألحقت خسائر كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، بما يشمل تدمير عناصر من البحرية ومنظومات الصواريخ وسلاح الجو.

ووصف ترامب، إيران بأنها “الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم”، معتبرًا أن نظامها ظل لعقود يرفع شعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن طهران كانت “على شفا إنتاج قنبلة نووية”، إلى جانب تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه أنهى الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما، واصفًا إياه بـ“الكارثي”، ومتهمًا الإدارة السابقة بنقل أموال إلى طهران، مؤكدًا أن إيران رفضت لاحقًا كل محاولات التوصل إلى اتفاق جديد.

كما تطرق إلى عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، مؤكدًا أنه “كان عراب العبوات الناسفة”، وأن استهدافه جاء ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب مقتل 13 عسكريًا أمريكيًا خلال الحرب الحالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “الولايات المتحدة تنتصر اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، لدعمهم العمليات الجارية.

وفي ملف الطاقة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة عززت إنتاجها النفطي ليصبح أعلى من إنتاج السعودية وروسيا مجتمعتين، إلى جانب الحصول على إمدادات كبيرة من فنزويلا، مشددًا على أن الهدف النهائي يتمثل في “القضاء على خطر إيران النووية”.

