دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 أبريل 2026 11:03 مساءً - العربية نت_ رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان إيران الجمعة فتح “مضيق هرمز” بالكامل للملاحة خلال فترة وقف إطلاق النار، وهي نقطة رئيسية في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقال ترامب اليوم الجمعة إن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل “مستمراً بشكل كامل” إلى حين التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وكتب على منصة “تروث سوشيال”: “مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للملاحة التجارية والعبور الكامل، لكن الحصار البحري سيظل سارياً بالكامل فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين إتمام اتفاقنا معها بنسبة 100%”.

وتابع: “من المتوقع التوصل لاتفاق مع إيران بسرعة كبيرة.. تم التفاوض مع إيران على معظم القضايا بالفعل”، وفقاً لوكالة “”.

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت إيران فتح “مضيق هرمز” أمام جميع السفن عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة أن “مضيق هرمز” بات مفتوحاً كلياً أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف عراقجي في منشور على “إكس” أن مرور السفن عبر المضيق سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل “منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل والحصار البحري على إيران مستمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.