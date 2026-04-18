تشيلسي يمدد عقد كايسيدو حتى 2033
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم، تمديد عقد لاعبه الإكوادوري مويسيس كايسيدو بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2033، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية أحد أبرز عناصر خط الوسط في الفريق خلال السنوات المقبلة.
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كايسيدو، البالغ من العمر (24 عاما)، وقع عقدا جديدا مع الفريق الأول، ليواصل مسيرته مع النادي اللندني لسنوات إضافية.
وانضم كايسيدو إلى تشيلسي في أغسطس 2023 قادما من برايتون آند هوف ألبيون، وخاض 140 مباراة بقميص الفريق، حيث لعب دورا بارزا في تتويجه بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي.
ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويستضيف مانشستر يونايتد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يمدد عقد كايسيدو حتى 2033 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.