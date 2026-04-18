تشيلسي يمدد عقد كايسيدو حتى 2033

تشيلسي يمدد عقد كايسيدو حتى 2033أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم، تمديد عقد لاعبه الإكوادوري مويسيس كايسيدو بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2033، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية أحد أبرز عناصر خط الوسط في الفريق خلال السنوات المقبلة.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كايسيدو، البالغ من العمر (24 عاما)، وقع عقدا جديدا مع الفريق الأول، ليواصل مسيرته مع النادي اللندني لسنوات إضافية.

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي في أغسطس 2023 قادما من برايتون آند هوف ألبيون، وخاض 140 مباراة بقميص الفريق، حيث لعب دورا بارزا في تتويجه بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويستضيف مانشستر يونايتد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين.