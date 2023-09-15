نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إقامة صلاة الغائب ظهر اليوم على ضحايا المغرب وليبيا بسبب الزلزال والعاصفة دانيال بالقاهرة (تعرف على حكم الصلاة وكيفيه أدائها) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صلاة الغائب، أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة الغائب على روح ضحايا الزلزال بالمغرب، وضحايا الفيضانات بليبيا بعد أن أودت العاصفة دانيال بأرواح الآلاف وهدم الكثير من المنازل خاصة في مدينة درنة.

صلاة الغائب، وشهدت المساجد المصرية إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023، على أرواح وضحايا دولتي المغرب وليبيا.

ماهي صلاة الغائب

صلاة الغائب

هي صلاة مثل صلاة الجنازة يقوم فيها العبد بالتوجه إلى القبلة وينوي خلالها أن يصلى على الشخص الغائب أو المتوفي في بلد آخر.

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حكم صلاة الغائب

وتقام صلاة الغائب على من مات بمكان لم يكن فيه أحد صلي عليه، أمّا إن كان هناك من أدى صلاة الجنازة وصلّى عليه فلا تُصلى عليه صلاة الغائب، لأنّ صلاة الحاضرين على الميت وقت دفنه تكفي وتسقط عن الآخرين، ولكن في الفيضانات والزالزل يصعب الحصول على هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض فيتم صلاة الغائب عليهم.

كيف تؤدي صلاة الغائب



وصلاة الغائب هي مثل صلاة الجنازة تتكون من أربع تكبيرات.

في التكبيرة الأولى يتم قراءة سورة الفاتحة.

وفي التكبيرة الثانية يتم قراءة النصف الثاني من التشهد.

وفي التكبيرة الثالثة يتم الدعاء للمتوفي بما تشاء له من الأدعية.

وفي التكبيرة الرابعة والأخيرة يتم الدعاء لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات بما تشاء.

ضحايا الزلزال بالمغرب

زلزال المغرب

وكان قد ضرب دولة المغرب يوم الجمعة الماضية زلزال بقوة 8 ريختر أدى إلى تدمير العديد من المناطق الأثرية والتاريخية، وسقوط العديد من الضحايا والمصابين، وشهد إقليم الحوز مركز الزلزال تدمير شديد وضرر كبير للغاية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية إلى أن عدد وفيات الزلزال حتى الآن وصل إلى 2946 شخصا، وتم تكريم ودفن 2944، بينما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصا.

وكشفت الوزارة إلى أن عدد الوفيات في إقليم الحوز بلغ 1684 حالة، وفيما بلغ 980 حالة بإقليم تارودانت، وحتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي الأقاليم المتضررة.

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ضحايا العاصفة دانيال

إعصار دانيال

وعلى الجانب الآخر شهدت الدولة الليبية إعصار دانيال الشديد أدى إلى تدمير جزاء كبير من المنازل وسقوط عدد كبير من الضحايا، وانهيار بعض السدود بسبب الفيضانات الشديدة، وشهدت مدينة درنة الدمار الأكثر، كانت العاصفة قد تجاوزت قبلها الأراضي اليونانية قبل قدومها إلى ليبيا ثم اتجهت بعد ذلك إلى مصر.

وبلغ عدد ضحايا العاصفة دانيال حتى الآن 5300 شخص، وأعلنت السلطات الليبية عن تواجد 74 مواطن مصري من بين الضحايا حتى الآن.