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السكة الحديد تعلن مواعيد وقف تشغيل قطارات المصيف

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل قطاري 523 / 524 (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس)، وإيقاف تشغيل قطارات المصيف (القاهرة / مرسى مطروح) والعكس.

ويكون إعادة تشغيل قطاري 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية  والعكس) اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات (548 / 562 / 551 / 121).

كما تعلن الهيئة عن إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس تزامنا مع انتهاء موسم الصيف وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتي: 

اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 النوم (القاهرة  / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الاثنين الموافق 18/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم (مرسى مطروح  / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023.

واعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس (القاهرة  / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774  الجلوس (مرسى مطروح  / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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