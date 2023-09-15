نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق ماراثون الصم وضعاف السمع برعاية وزارة السياحة والآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق، صباح اليوم الجمعة، ماراثون الصم وضعاف السمع احتفالًا بيوم الصم العالمي الموافق ١٧ سبتمبر من كل عام، والذي يهدف إلى دمج ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع بالمجتمع، بالإضافة إلى الترويج للأماكن السياحية والأثرية.

ويأتي المارثون تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدد من مؤسسات العمل المدني.

وانطلق المارثون من عدد من المحافظات المصرية، شارك به 500 من أعضاء الروتاري وذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع من محافظة القاهرة، و50 آخرين من باقي المحافظات وذلك لقطع مسافه 4 كم في كل ماراثون.

كما انطلق بالتوازي مجموعة من الماراثونات حول العالم في دول موريتانيا، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وقالت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن رعاية الهيئة لهذا الماراثون تأتي في إطار الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وبالفعاليات والأحداث التي تهتم بالسياحة الميسرة، هذا بالإضافة إلى اهتمامها برعاية الأحداث والفعاليات التي تساهم في إلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، لافتة إلى أن الماراثون سيمر بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة.

وتم تنظيم هذا الماراثون بالتعاون بين لجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية وجمعيات ومدارس الصم من خلال أكثر من 40 نادى روتاري في مصر وأندية المحافظات والمناطق الروتارية بالعالم.

وقد تم إقامة عدد من العروض الفنية المتنوعة أثناء إقامة الماراثون، بالإضافة إلى إقامة معارض تضم المنتجات الخاصة بذوي الهمم من الصم وضعاف السمع، كما تم تقديم الجوائز للمتسابقين الفائزين في الماراثون.