نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإدارة الطبية بجامعة حلوان تعلن الأيام المخصصة للكشف الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على استعداد الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي.

وشدد على ضرورة توفير وسائل الراحة لهم أثناء الكشف، وتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ونوه على أهمية الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

حيث شهدت جامعة حلوان اليوم توافد الطلاب المستجدين، بالتزامن مع انطلاق أعمال توقيع الكشف الطبي للعام الدراسي 2023-2024، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجى.

حيث أعلنت الجامعة عن فتح التسجيل للكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:

http://mede.helwan.edu.eg

و يقوم من خلاله الطالب بملئ استبيان يتضمن اسئله خاصه بالمخدرات والتدخين، وبعد استيفاء الاستبيان ودفع قيمة الكشف الطبي يتم تحديد موعد للطالب للحضور الإدارة الطبية، وبعد ذلك تظهر نتيجه الكشف على الموقع، وبعد ذلك يمكنه التوجه للكلية لاستكمال إجراءات الالتحاق.

هذا ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي.

ويشمل الكشف الطبى تخصصات " الباطنة، الجلدية، الرمد، الأسنان، وكذلك الكشف الإعاقات الذهنية والبدنية" لتحويلها إلى لجنة طبية مختصة بهذه الحالات.

وقد أعلنت الادارة الطبية ان ايام الأحد،الثلاثاء، الخميس للطالبات، وأيام الاثنين، الاربعاء للطلاب.

هذا ولن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استماره مطبوعة من الموقع الالكترني بها كود الطالب حتي يتسني لنا التأكد من شخصه من خلال بياناته التي تظهر علي الشاشه أمام الطبيب، وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.