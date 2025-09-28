«معجزة ربانية لا تقدر بثمن!» .. عشبة نزلت من السماء تفتت الحصوات تخفض السكر التراكمي تنقي الكبد وتنظف الكلى

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكمون ليس مجرد بهار يضيف نكهة خاصة للأطعمة، بل يعد نباتًا عطريًا غنيًا بالمركبات النشطة التي تمنحه خصائص صحية فريدة. فهو يساعد على تطهير الجسم من السموم ودعم الكبد في التخلص من التراكمات الدهنية، كما يساهم في تعزيز صحة الكلى من خلال تحفيز إدرار البول وطرد الفضلات والشوائب الضارة. إلى جانب ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن الكمون يسهم في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيارًا طبيعيًا مثاليًا لمرضى السكري أو لمن يسعون للحفاظ على توازن الجسم الداخلي.

وللاستفادة القصوى من خصائص الكمون يمكن تحضير مشروب صحي بسيط بغلي ملعقة صغيرة من بذوره في كوب ماء لمدة عشر دقائق ثم تركه ليبرد قليلًا قبل تناوله، حيث يساعد هذا المشروب على تحسين الهضم وتنشيط الكبد والكلى. كما يمكن إضافته إلى الحساء أو السلطات مع القليل من عصير الليمون لتعزيز مناعة الجسم بفضل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة فيه.

إن الكمون رغم وجوده الدائم في المطابخ لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه، فهو أكثر من مجرد توابل إذ يمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويحسن من وظائف الأعضاء الداخلية، ويقي من العديد من المشكلات الصحية. إن إدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي يمنح الجسم دعمًا طبيعيًا مستمرًا، ما يجعله بحق هدية من الطبيعة تستحق أن تكون عنصرًا أساسيًا في كل مطبخ.