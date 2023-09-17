نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على متهم جديد بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين.. واستمرار حبس "بُرم" المنصورة 15 يومًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن قيام أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بإلقاء القبض على مُتهم جديد بتزوير كارنيه عضوية نقابة الصحفيين، يُدعى أحمد سعداوى محمود، وأُحيل إلى نيابة بولاق أبو العلا، التي قررت حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ لقيامه بانتحال صفة صحفي، وتزوير كارنيه منسوب إلى نقابة الصحفيين.

وأرسلت النقابة مذكرة إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تُفيد بأن المتهم المحبوس ليس مُقيّدًا بجداول نقابة الصحفيين، وأن الكارنيه المضبوط بحوزته مزوّرًا.

استمرار حبس “بُرم” المنصورة

من جهة أخرى، أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، عن قرار نيابة المنصورة اليوم، باستمرار حبس أحمد رامي البُرم المتورّط في تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المُتهم خلال التحقيقات، التي أُجريت معه بحيازته أجهزة تزوير، منها جهاز وبرامج تُستخدم في التزوير، وطابعة كمبيوتر، ووحدة تخزين محمولة، وغطاء بلاستيكي لصُنع البطاقات، وجهاز لتقطيع المعادن، وسخّان حراري.

تفاصيل القبض على المُتهم الثاني

وقال سكرتير عام النقابة، إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كانت قد ألقت القبض على المُتهم بتزوير كارنيهات النقابة، والنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، وإدارة موقع دون ترخيص، وذلك عقب البلاغ الذي تقدّم به خالد البلشي نقيب الصحفيين، نهاية أغسطس الماضي، إلى مساعد أول وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وأضاف أن النقابة لن تتهاون، وستتخذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيه النقابة، أو النصب على مواطنين باسم النقابة، ولن تتهاون في مواجهة تلك الكيانات الوهمية التي تُسيء لمهنة الصحافة.

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"الصحفيين" تكشف تفاصيل أخطر قضية تزوير باسم النقابة

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