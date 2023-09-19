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أحمد جودة - القاهرة - المولد النبوي الشريف.. سعر الذهب اليوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، يبحث عدد كبير من المصريين اليوم عبر محركات البحث عن سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب اليوم الثلاثاء وسعر عيارات الذهب المختلفة في إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر" للقراء على مدار الساعة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

يهتم عدد كبير من المواطنين بأسعار الذهب لأنه يعد من أهم السلع المؤثرة على أسعار السوق وفي الحياة الاقتصادية ونتعرف الآن على سعر الذهب في السوق المصري وكافة أسعار الذهب لجميع العيارات بالإضافة إلى أسعار الذهب بالجنية المصري وسعر الذهب الخام للأوقية وسعر الكيلوجرام الواحد من الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر عيار 24 بيع 2،503، فيما سجل سعر الشراء 2،526 جنيها.

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سعر الذهب اليوم عيار 22

سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 2،294، فيما سجل سعر الشراء 2،315 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 2،190، فيما سجل سعر الشراء 2،210 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1،877، فيما سجل سعر الشراء 1،894 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 1،460، فيما سجل سعر الشراء 1،473 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 12

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1،251، فيما سجل سعر الشراء 1،263 جنيها.

سعر الذهب اليوم أونصة الذهب

سعر الذهب اليوم الاونصة (الأوقية) بيع 77،839، فيما سجل سعر الشراء 78،550 جنيها.

سعر الذهب اليوم جنيه الذهب

سعر الذهب اليوم سجل سعر الجنيه الذهب بيع 17،520، فيما سجل سعر الشراء 17،680 جنيها.

سعر الذهب اليوم كيلو الذهب

سعر الذهب اليوم سجل سعر كيلو الذهب بيع 2،502،857، فيما سجل سعر الشراء 2،525،714 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

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