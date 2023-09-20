استقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد استقرارًا تاما في الأحوال الجوية وتحسن في قيم الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، واستمرار الانخفاض الطفيف في قيم الحرارة، مؤكدا استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أن مصر تتأثر امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءً من أشعة الشمس وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وبالتالي، فإن الأجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأشارت، إلى أن الطقس خلال فترة الصباح سيكون لطيفا تماما في معظم الأنحاء لأن وجود السحب سيحجب جزءً من أشعة الشمس، ونسب الرطوبة أقل من الأيام الماضية لأن المنخفض الجوي يعمل على توزيع الرطوبة.

وتوقعت غانم" أن تكون أمطار هذا العام أعلى من معدلات الأعوام الماضية قائلة: "معدلات الأمطار أعلى من الطبيعي فى كل سنة، بالإضافة إلى حالات عدم الاستقرار فى شمال البلاد وزيادة معدلات سقوط الأمطار".