وزارة العمل :تدريب تحويلى على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات المنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية فعاليات الاختبار النهائي للدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ،وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بشبين الكوم ، وشمل الاختبار جانب نظرى وعملى ، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية فى إطار خطة التدريب المهنى المعتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها ، وفق أحدث البرامج والأساليب والمناهج التدريبية المستحدثة ، وتجهيز الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، ان الدورات التدريبية التي توفرها المديرية للشباب من الجنسين تنفذ طبقاً لنظام الساعات المعتمدة ، كما يجري التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، كما توفر المديرية المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، كما أشاد بأداء المتدربين فى الاختبار العملي خلال فترة التدريب ، حيث قامت بعض المتدربات بعرض نتائج التدريب التحويلى على بعض نماذج الملابس التى قاموا بتصنيعها ذات الجودة المتميزة ، كما قدم الشكر والتقدير لفريق عمل المركز والإدارة المختصة على الجهد المبذول فى إعداد وتنظيم إجراء الاختبارات النظرية والعملية لهذه الدورة ، كما حضر الفعاليات سعيد زكى مدير منطقة العمل بشبين الكوم ،و هدى فرغلى مدير إدارة التدريب المهنى ، و اشرف النقيب مدير مركز التدريب ، و محمد عبد المقصود مشرف المركز..