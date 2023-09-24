وزير التنمية المحلية : تنفيذ 7 دورات تدريبية يستفيد منها 190 متدرباً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 09:30 صباحاً - تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية والدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات في جميع المحافظات علي أحدث النظم والمواد التدريبية في مجالات عملهم .

واصلت وزارة التنمية المحلية عبر ذراعها التدريبي في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع باقي الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 ،و بما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بإسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي السابع للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 والذي يبدأ اليوم الأحد الموافق 24/9/2023 ، ويشهد تنظيم دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة وهما دورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والـ NTI، ودورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفردياً ويستفيد منها 53 متدرباً .

وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية دورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفردياً التى ينفذها مركز سقارة في أسبوعه السابع حيث تقدم الحكومة المصرية من خلال المؤسسات الحكومية والوزارات والمنظمات التابعة لها، العديد من الخدمات والمشاريع التي تفيد المواطنين،مما يتطلب القدرة على تسويقها بشكل ناجح لتعريف المواطنين بفائدتها وكيفية الحصول عليها وأهدافها ، موضحاً أن الدورة تهدف إلى تمكين المتدربين من معرفة أساسيات التسويق الناجح للمشاريع والخدمات الحكومية بما يتوازى مع أهمية كل مشروع، وبما يتناسب مع مفرداته وخصائصه وحجمه، وتبسيط مفاهيم الحملات التسويقية من الناحية النظرية، وتمكينهم من تنفيذ أكبر وأعقد الحملات بطريقة احترافية تتناسب مع تطلعات الإدارة المحلية لتنفيذ الحملات وإدارتها والإشراف عليها بطريقة مثالية للترويج للخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع السابع سيتضمن أيضاً تنفيذ 5 دورات تدريبية أخرى وهى دورة ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية والتي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندي ، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة لغة إنجليزية مستوى أساسي ، و تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للازمات والأمن القومي والتصدي للشائعات، وتنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات NTI ، إضافة إلى استمرار دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الأسبوع الحالي 137 متدرب من جميع المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للارتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة التي ينفذها المركز في أسبوعه السابع بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولى و اتحاد البلديات الهولندي بتكليف رئاسي ويستفيد منها 45 متدرب ، في تعزيز مشاركة المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة و الحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركي لمشروعات الإدارة المحلية التي أثبتت نجاحها في سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عملياً وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلي، والاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتاً إلى أن الدورة ستتضمن جانباً عملياً لوضع خطة إشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية و آليات مراجعة الخطط و مناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الاسبوع السابع بمركز سقارة سيتضمن أيضاً انطلاق دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية ويستفيد منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم تتضمن التعريف بعلم الأزمات وإدارة المخاطر والكوارث من منظور الأمطار والسيول التنبؤ بالأزمات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات وإعداد السيناريوهات لإدارة الأزمات والتفكير الإبداعي في إدارة المخاطر والمشكلات، مشيرًا إلى أن المحتوى التدريبى سينفذ جزءًا عمليًا يشمل ورشة عمل تطبيقية عن أساليب تحليل المخاطر وحل المشكلات والتعامل إعلاميا وتطبيقات على إعداد السيناريوهات، وورشة عمل أخرى عن كيفية التعامل مع الأزمات محاكاة لإدارة الازمة ودور المعلومات في مواجهة الأزمات والكوارث.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أهمية التطوير والارتقاء بمهارات العاملين في مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات لتكون قادرة علي اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل من الآثار الجانبية اللازمة وضرورة تحديث المعلومات أولاً بأول لتكون شاملة ودقيقة، ومتجددة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الحالى بخطة سقارة سينفذ خلاله دورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات NTI ،ويستفيد منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم،لافتاً الى أن الدورة تهدف الى تنمية وبناء القدرات الرقمية والمهارات الشخصية والإدارية للقيادات المحلية لمواكبة التطور التكنولوجى الهائل وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الكبيرة نحو منظومة التحول الرقمى، وتقديم خدمات عديدة عبر الرقمنة للمواطنين فى العديد من المجالات مما يحسن من جودتها ومستوى رضاهم عنها .