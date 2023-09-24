نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23 سبتمبر 2023: يبحث عدد كبير من المواطنين اليوم الجمعة عبر محرك البحث الشهير جوجل عن أسعار الأسمنت،

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23 سبتمبر 2023، وتنشر التفاصيل الكاملة عن سعر الأسمنت لدى الشركات والموزعين في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء لمعرفة آخر الأخبار والتطورات على مدار الساعة.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23 سبتمبر 2023

سجل سعر اسمنت المسلح 1990 جنيه، وسعر أسمنت النصر 1970 جنيها، فيما سجل سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيه، وسعر اسمنت التعمير 1970 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه، وسعر أسمنت المصريين 2060 جنيه، وسعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه، فيما سجل سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيها، وسعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه، بينما جاء سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها.

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يسجل سعر اسمنت المخصوص 1920 جنيه، وسجل سعر اسمنت أسوان 1780 جنيه، وسعر اسمنت العسكري 1900 جنيها، وسجل سعر اسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه، بينما جاء اسمنت السويس بسعر 1970 جنيهن سعر اسمنت السهم 1910 جنيه، وسجل سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه، وسعر اسمنت حلوان 1950 جنيها، وسجل سعر اسمنت السويدي 2150 جنيه، وسعر اسمنت المسلة 1810 جنيها.

سعر الاسمنت اليوم

يبلغ سعر اسمنت الماكس 2100 جنيه، فيما بلغ سعر اسمنت العامرية عادة 2090 جنيه، ووصل اسمنت البرج 2090 جنيه، وسعر اسمنت تايتان 1990 جنيه.

وصل سعر اسمنت الدلتا 1760 جنيه، وسعر اسمنت المصري 1940 جنيها، سعر اسمنت النهضة 1800 جنيه، وسجل سعر أسمنت المهندس 2100 جنيه، ويسجل سعر اسمنت السد العالي 1790 جنيه، وسعر اسمنت مصر بني سويف 1770 جنيه.