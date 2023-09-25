نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب المواعيد المقررة.. تيار الاستقلال يعلن تعليق الحملة الانتخابية لـ«الفضالي» والتقدم بالتماس للهيئة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترض أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال والمرشح المحتمل للرئاسة، بشدة على قرار الهيئة الوطنية الخاص بتحديد موعد 9 أيام لعمل التوكيلات على مستوى 27 محافظة، مضيفًا: «هل مكاتب الشهر العقاري مكتملة تستطيع إنجاز هذا العدد الهائل من التوكيلات».

وأكد الفضالي أن تحديد موعد 10 أيام يمثل ضياع لجهود المرشح والمؤيدين، مؤكدًا: «نطالب الهيئة الموقرة بإعادة النظر في المواعيد المقررة».

وتابع الفضالي أنه سيتقدم فورًا باعتراض على المواعيد المعلنة الخاصة بجمع التوكيلات.

وأعلن المهندس إيهاب سلامة، مقرر عام تيار الاستقلال، منذ قليل تعليق عمل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي أحمد الفضالي لحين إعادة النظر في الالتماس المقدم بشأن المواعيد المشار إليها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن موعد فتح باب الترشح للرئاسة بداية من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2023.