الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن نقع حبتين من القرنفل في الماء طوال الليل وشربه في الصباح يمنح الجسم شعورًا واضحًا بالتحسن، إذ يؤكد الخبراء أن لماء القرنفل فوائد متعددة تشمل تحسين الهضم وصحة البشرة والوقاية من نزلات البرد.

ماء القرنفل ماذا يحدث لجسمك إذا شربته يومياً

ويساعد هذا المشروب على تنشيط المعدة، خاصة لمن يعانون من ثقل أو غازات، حيث يُحفّز إفراز الإنزيمات الهاضمة ويُسهّل عملية الهضم، كما يُعد بمثابة تمرين إحماء للأمعاء قبل تناول الطعام.



ويُستخدم القرنفل منذ زمن طويل في علاج آلام الأسنان، إذ يقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ويُنعش الفم بطريقة طبيعية. كما يمنح الجسم دفعة قوية للأيض بفضل مركب "الأوجينول"، الذي يُحسّن معالجة الطعام ويُساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، دون أن يُعد بديلاً عن الأدوية في الحالات الصحية الخطيرة.



ويتميز ماء القرنفل بخصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله مفيدًا لمن يعانون من آلام المفاصل أو العضلات أو تهيج البشرة، كما يُساعد الكبد في أداء وظيفته بتصفية السموم بهدوء وفعالية.

ويلجأ البعض إلى غلي القرنفل بدلًا من نقعه، خاصة لمن يعانون من السعال أو احتقان الصدر، حيث يعمل كمقشع طبيعي يُساعد على إذابة البلغم.



ويُعد تحضير ماء القرنفل بسيطًا، إذ يكفي وضع ثلاث أو أربع حبات في كوب ماء ليلًا وشربه صباحًا، سواء كان منقوعًا أو مغليًا، إذ يمنح كلا الطريقتين نتائج فعالة.