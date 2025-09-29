نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: دبابات إسرائيلية توغلت اليوم حتى باتت على بعد مئات الأمتار فقط من مستشفى الشفاء في مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز، بأن دبابات إسرائيلية توغلت اليوم حتى باتت على بعد مئات الأمتار فقط من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".