نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خارجية النواب: حادث تركيا الإرهابي يؤكد انتشار الجماعات الإرهابية في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، اليوم في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة، مؤكدين أن جميع دول العالم بها إرهاب ولا توجد دولة خاليه منهم، ويجب على الدول الاستفادة من مصر في هذا الملف وكيفية مكافحة الإرهاب والسيطرة عليه.

مواجهة الإرهاب ليست محاربة شخص وإنما هي منظومة

النائبة غادة عجمي

في هذا السياق أدانت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا صباح اليوم، والذي استهدف مقر وزارة الداخلية وأدى إلى إصابة اثنين من ضباط الشرطة.

وقال "عجمي" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن الجماعات المتطرفة والأعمال الإرهابية موجوده في جميع دول العالم، وأن مواجهة الإرهاب ليست محاربة شخص وانما هي منظومة إرهابية، ونحن كدولة مسالمة نرفض تمامًا الإرهاب بكافة طوائفه وأساليبة، ولا نقبل انتهاكًا لأمن وسلامة أي دولة حتى وإن كان هناك مواقف مع هذه الدولة، لافتًا إلى أن التطرف قد يكون تطرف دينيًا أو اجتماعيًا أو أخلاقيًا أو فكريًا فهو متطرف بمعنى كلمة تطرف.



وأشارت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه عندما قررت مصر محاربة الإرهاب حاربته في الداخل والخارج ولم تقتصر محاربتها في الداخل فقط، لأنها تقف دائمًا بجانب الجميع، وتعد مصر من أولى الدول التي نادت إلى مكافحة الإرهاب، مما يؤكد أهمية وخطورة هذا الملف.



وأوضحت النائبة أن الموضوع ليس فكرة احتواء هارب أو احتواء فكر أو منظمة، لأن الإرهابيين عندما يجدون عدم التوافق معهم في أي موقف يتم الرد بعنف من خلال تنفيذ العمليات الإرهابية لأنهم أصحاب الملف الإرهابي المتطرف، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينادي دائما بالسلم والسلام بغض النظر عن أن الدولة التي يحدث فيها عمليات إرهابية معنا أم لا أو احتضنت متطرفين إرهابيين، لأن هناك أرواح بريئة لا ذنب لهم كضحايا عمليات إرهابية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه سواء شئنا أم أبينا فمصر دولة كبيرة ومحورية على مستوى العالم، وطبيعي أن تستفيد جميع دول العالم منها في مجال مكافحة الإرهاب، لأن مصر فقدت الكثير من الأرواح الذين استشهدوا في سبيل الوطن وما فعلوه من أجلنا لا يقدر بثمن، بالإضافة إلى فقدان العديد من الماديات التي تم تدميرها، فبالتالي الاستعانة بخبرات مصر وصلابتها وقوتها في هذا الملف أمر محتوم لأي دولة في العالم، لأن هناك فرق كبير بين مصر ودول العالم في التعامل مع هذا الملف.

لا توجد دولة خالية من الإرهاب

النائب فريدي البياضي

من جانبه أدان النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، اليوم في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.

وأكد "البياضي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الإرهاب ليس له حدود ولا توجد دولة خالية من الإرهاب، خاصةً وأن هناك جهات كثيرة تتبنى منهج العنف والتطرف تعبيرًا عن معارضتها لأشخاص معينة أو نظام معين وأن ما حدث في تركيا قد يكون تعبيرًا لمعارضتها وهذا مرفوض تماما، ونحن ندين الإرهاب في أي صورة وأي مكان شكلًا وموضوعًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر عانت كثيرًا في وقت سابق في مواجهة الإرهاب، حتى استطاعت السيطرة عليه، مؤكدا أن مصر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال ويمكن للدول الاستفادة منها في هذا الأمر.

وتطرق نائب الحزب المصري الديمقراطي، في نهاية حديثه قائلًا: «أتمنى بأن يكون هناك منافسة حقيقية في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين، وأن تكون الهيئة الوطنية على مسافة واحدة من جميع المنافسين، مما يعطي تشجيع للمواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، ويعطي صورة إيجابية لمصر أمام العالم، بأن لدينا ديموقراطية ومنافسة حقيقة، مما يعطي انعكاسًا ايجابيًا على الحياة السياسية والعلاقات الخارجية لمصر.



حادث تركيا

وكانت قد أفادت وسائل إعلام تركية، بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب البرلمان والوزارات.

وبحسب وسائل إعلام تركية، وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة.



وقال وزير الداخلية التركي على يرلي قايا فى بيان: «في نحو الساعة 09.30، نفذ إرهابيان جاءا بمركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، هجومًا بالقنابل».



وأضاف: «وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر».

وتابع وزير الداخلية التركي قائلًا: «أثناء الحريق، أصيب اثنان من ضباط الشرطة لدينا بجروح طفيفة.. أتمنى الشفاء العاجل لأبطالنا».