نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شوقى علام مفتى الجمهورية السابق يؤدى اليمين بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية اليمين القانونية في الجلسة الافتتاحية المجلس الشيوخ المنعقدة الآن.

شوقي علام يؤدي اليمين الدستورية

وينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم السبت، ويعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين، وانتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وتكون مدتهم طوال مدة الفصل التشريعي المقررة بـ5 سنوات، وفي ضوء ذلك نظم القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، انتخاب مكتب المجلس في بداية كل فصل تشريعي، ونصت المادة 12 في اللائحة الداخلية على أن يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

ووفقا للمادة 13، ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين أكبر الأعضاء سنا والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر حسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.