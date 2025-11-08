مفيش كيماوي تاني من النهاردة.. عشبة جهنمية جبارة تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تبحث عن نبتة طبيعية قادرة على محاربة الالتهابات وخفض الكوليسترول وعلاج العديد من الأمراض الخطيرة، فإن عشبة بقلة الرجلة تعد من الكنوز التي وهبتها لنا الطبيعة. فهي نبتة غنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة التي جعلتها تدخل ضمن العلاجات التقليدية منذ آلاف السنين، خصوصًا في الطب الصيني، لما لها من قدرة مذهلة على دعم صحة القلب والجسم بالكامل.

فوائد نبتة بقلة الرجلة

تتميز بقلة الرجلة أو ما تُعرف بـ”الفرفحينا” بخصائص علاجية متعددة، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان، وتساعد في الوقاية من الأورام وتعزيز مناعة الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه النبتة دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات والتورم، خاصة في فصل الشتاء، بفضل محتواها من المواد المخاطية والمركبات المهدئة التي تخفف من آلام المفاصل والحساسية الجلدية.

طريقة تناول نبتة الرجلة