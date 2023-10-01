نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تنتفض وتتأهب لـ انتخابات الرئاسة 2024.. هل مدة جمع التوكيلات كافية؟.. وموعد انتهائها رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الأحزاب المصرية في جمع التوكيلات لتزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدأ المواطنون في التوافد على مكاتب الشهر العقاري قبل انتهاء المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لجمع التوكيلات للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي بدأت في 25 ديسمبر وتستمر حتى 14 أكتوبر من العام الحالي، ويجب على راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة الحصول على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، على أن يوثق المواطنون تأييدهم عبر توكيلات رسمية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، كما لا يحق للمواطن تأييد أكثر من مرشح.

هل المدة التي أعلنتها الهيئة الانتخابية لجمع التوكيلات كافية ؟

أوضح المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مناسبا للإجراءات المقررة، كما أن مدة جمع التوكيلات تعد فترة كافية للحصول على 25 ألف توكيل من 25 محافظة، بواقع 1000 توكيل من كل محافظة، وأضاف أن البعض يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بسبب عدم قدرتهم على جمع التوكيلات للترشح للانتخابات الرئاسية، بحجة ان المدة المقررة قصيرة جدا، رغم أنها تتفق مع نصوص القانون والدستور، وأكد على أن جمع التوكيلات يعكس شعبية المرشح للانتخابات الرئاسية على أرض الواقع.

قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة

وتتصدر الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل، المشهد في الشارع المصري، وسط

وسعى المرشحين المحتملين وأنصارهم لاستيفاء إجراءات الترشح لخضوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، وتضم قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وفريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال.



عدد التوكيلات التي جمعها المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة

المرشح أحمد طنطاوي

يسعى أحمد طنطاوى، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، جمع التوكيلات المطلوبة، وذلك بعد أن قرر تعليق حملته مؤقتا، ودعا أحمد طنطاوي مؤيديه للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري، والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولم تعلن حملة المرشح أحمد الطنطاوي حتى الآن عن عدد التوكيلات التي تم تحريرها لصالحه.

المرشح عبد السند يمامة

أعلن ياسر الهضيبي المتحدث باسم الحملة الانتخابية لرئيس حزب الوفد أن لديه 26 نائبا بمجلس النواب، و6 نواب بمجلس الشيوخ، وأن الحزب لم يضطر إلى طلب تأييد من نواب خارج حزب الوفد، حيث استطاع من خلالها جمع 20 تأييد لمرشحه عبد السند يمامة، وأضاف أن جميع أوراق يمامة مكتملة، ولا ينقصها إلا الكشف الطبي فقط.

المرشح حازم عمر

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، عن توقيع نماذج التزكية لدعم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن طريق توقيع 25 نائبًا من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.



المرشح فريد زهران

ونقلت تقارير إعلامية عن حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إنه حصل على تزكية 20 عضوًا بمجلس النواب.

المرشحة جميلة إسماعيل

وتسعى جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور إلى جمع التوكيلات المطلوبة، وكان حزب الدستور قد زكى جميلة إسماعيل رئيسة الحزب من أجل الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ولم تعلن حملة جميلة إسماعيل حتى الآن عن عدد التوكيلات التي تم تحريرها لصالحها.

المرشح أحمد الفضالي

كما يسعى المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال إلى جمع عدد التوكيلات المطلوبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، ولم تعلن حملة المرشح أحمد الفضالي عن عدد التوكيلات التي تم جمعها لصالحه حتى الآن.

خريطة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خارطة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، والمواعيد الخاصة ببدء الاقتراع في الداخل والخارج، وجاءت خارطة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة كالتالي:

• اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وآخر موعد لسحب طلبات الترشح يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.

• إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

• ‏بدء الحملة الانتخابية يوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

• آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

• ‏يتم نشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل.

• ‏تبدء فترة الصمت الدعائي للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج من يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023.

• بدء انتخابات المصريين في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 من شهر ديسمبر 2023.

• تبدء فترة الصمت الدعائي للانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل في يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023.

• تبدأ الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، في أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر 2023.