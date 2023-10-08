نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الصحف الحزبية المتوقّفة تتضامن مع القضية الفلسطينية في وقفة لهم على سُلم النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت رابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقّفة بنقابة الصحفيين، وقفة احتجاجية على سُلم نقابة الصحفيين، اليوم الأحد 8 أكتوبر؛ وذلك للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة توقّف تأمينات عدد من الصحف الحزبية والخاصة، وهو ما تسبب في وقف معاش الزملاء، وعدم حصولهم على بعض المزايا والحقوق.

وقال الزملاء إن الكثير منهم تخطّوا سن المعاش، ويعانون من أمراض مُزمنة، وأصبحوا غير قادرين على شراء الأدوية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الصحفيون في مصر؛ حيث توقّفت معاشاتهم، بالإضافة إلى توقّف الرواتب بغلق تلك الصحف.

وكشف الزملاء عن مطالبهم لإنهاء أزمة صحفهم المتوقّفة لأكثر من 14 عام كالآتي:

توزيعهم على الصحف القومية، والبوابات الإلكترونية التابعة لها، بهدف إعادة فتح ملفاتهم التأمينية. تعيينهم كمُستشارين إعلاميين للهيئات والمحافظات والمجالس المحلية المختلفة، بهدف إيجاد حل لتوقّف رواتبهم. دفع تأميناتهم المُتأخّرة، بهدف الحصول على المعاش.

وتضامن الزملاء خلال وقفتهم، مع القضية الفلسطينية، ورفعوا علم دولة فلسطين، مرددين هتافات ضد التطبيع والكيان الصهيوني.