فريد زهران لسفير السويد: مصر حجر الأساس فى منطقة الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 04:28 مساءً -

استقبل اليوم المرشح الرئاسي المحتمل؛ فريد زهران وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، سفير السويد لدى مصر، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تطرق اللقاء إلى مناقشة العلاقات بين مصر والسويد، ومستجدات الأحداث على الساحة السياسية الداخلية، وتطورات المشهد في منطقة الشرق الأوسط.

حرص فريد زهران على توضيح رؤيته حول الموقف السياسي، وشدد على أن مصر هي حجر الأساس في منطقة الشرق الأوسط وهي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور إيجابي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

حضر اللقاء النائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والمهندس باسم كامل، أمين عام الحزب، والدكتور محمد سالم مساعد المرشح للشؤون السياسية، والأستاذة مريم عادل أمين الشؤون السياسية بالحزب.