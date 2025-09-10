الخارجية: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوقعان على اتفاق لاستئناف التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ عباس عراقجى وزير الخارجية الإيرانى ورافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث عقدت مشأورات تنأولت الملف النووى الايرانى أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين ايران والوكالة لاستئناف التعأون ألفنى بينهما.

وقد اعرب وزير الخارجية الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهما لفخامة السيد رئيس الجمهورية على رعاية سيادته لهذا الحدث الهام بالقاهرة، وللجهود التى بذلتها مصر لتيسير المشأورات بين ايران والوكالة وصولا إلى التوقيع على اتفاق لاستئناف التعأون بينهما.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن المشأورات بالقاهرة تأتى فى إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التى بذلتها مصر خلال ألفترة الأخيرة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفأوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووى الإيراني، حيث شهدت ألفترة الأخيرة اتصالات مكثفة للدكتور بدر عبد العاطى مع نظيره الايرانى ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقريب وجهات النظر للتوصل لتسوية مرضية تراعى مصالح جميع الأطراف، تسهم فى تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المسار التفأوضى الذى بدأ فى شهر يونيو الماضى بتيسير من مصر لاستعادة التعأون بين الجانبين قد اسفر اليوم عن التوقيع على اتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعأون، والاتفاق على خطوات عملية للتحقق فى المنشآت النووية الإيرانية وزيادة إجراءات الشفافية، بما يمثل إطاراً عملياً جديداً لاستعادة الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة فى العلاقة بين الطرفين تتسم بمزيد من الشفافية تسهم فى معالجة الشواغل ألفنية، وتعزيز الأمن والاستقرار الاقليمى والدولى.