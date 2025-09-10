محمد صلاح يغادر بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة متوجها إلى إنجلترا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - يغادر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة، متوجهًا إلى إنجلترا، وذلك بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني ضد بوركينا فاسو.

وجاءت مغادرة صلاح بشكل منفصل عن بعثة المنتخب، التي تعود للقاهرة، حيث كان في استقباله السفير المصري في بوركينا فاسو، محمد الغزاوي، الذي رافقه بسيارته الخاصة، وفتح له قاعة كبار الزوار في السفارة، لحين موعد سفره.

ويأتي هذا الإجراء لتمكين اللاعب من العودة سريعًا إلى ناديه ليفربول، استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن شارك بفعالية في مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واكتفى منتخب مصر بالتعادل السلبى مع بوركينا فاسو فى الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليؤجل حسم بطاقة التأهل للمونديال إلى شهر أكتوبر المقبل حيث يلتقى الفراعنة منتخبى جيبوتى وغينيا بيساو ويحتاج الفراعنة إلى نقطتين من المباراتين للتأهل رسميا لكأس العالم.

بهذا التعادل، رفع منتخب مصر رصيده بهذه النتيجة إلى 20 نقطة فى صدارة المجموعة ، بينما وصل منتخب بوركينا فاسو إلى النقطة 15في المركز الثاني.

ويمتلك المنتخب الوطني عدة فرص للتأهل في مباراته المقبلة، منها الفوز على جيبوتي يصل بالمنتخب للمونديال بشكل مريح، حيث سيصل رصيد الفراعنة إلى 23 نقطة بينما أقصى عدد من النقاط يصل له بوركينا فاسو 21، وفي هذه الحالة تبقى مباراة غينيا بيساو الأخيرة مجرد تحصيل حاصل للفراعنة.

وفي حال التعادل مع جيبوتي يؤجل إعلان تأهل المنتخب لكأس العالم، حيث سيصل رصيد الفراعنة إلى 21 وسيحتاج نقطة أخرى على الأقل أمام غينيا بيساو في المباراة التالية حتى يضمن التأهل.

أما في حال الهزيمة في مباراة جيبوتي من ضمن السيناريوهات المطروحة التي تؤجل التأهل، حيث يصل يتجمد رصيد المنتخب عند 20 نقطة، ووقتها سيحتاج للفوز على غينيا بيساو في المباراة الأخيرة لضمان التأهل.