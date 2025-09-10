أخبار مصرية

هالاند يسجل سوبر هاتريك للنرويج في مرمي مولدوفا فى 41 دقيقة "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - سجل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتى 4 أهداف في مباراة منتخب بلاده النرويج ضد مولدوفا في المباراة التي تجمعهما حاليا في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كاس العالم 2026.

 

وجاءت أهداف هالاند الأربعة في 41 دقيقة بالدقائق 11 و36 و43 و52 من عمر المباراة ليساهم في تقدم منتخب النرويج 6-0 على مولدوفا في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب أوليفال في العاصمة أوسلو.

 

ويتصدر منتخب النرويج ترتيب المجموعة فى تصفيات كأس العالم برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن إيطاليا الوصيف بـ9 نقاط، بينما يتذيل مولدوفا الترتيب بدون رصيد من 5 مباريات تلقى الخسارة فيها جميعا.

 

ونشر إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتى، صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، كشف خلالها تعرضه لإصابة فى الوجه خلال تواجده بمعسكر منتخب النرويج خلال المعسكر الجارى في تصفيات كأس العالم وذلك قبل مباراة مولدوفا . وقال هالاند تعليقًا على الإصابة، "تعرضت لإصابة بعد الاصطدام بباب الحافلة.. 3 غرز".

 

