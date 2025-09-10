هنغاريا ضد البرتغال.. رونالدو يسجل في مرمي المجر ويتصدر هدافى تصفيات كأس العالم عبر التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - واصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية بعدما سجل هدفا في مباراة المجر ضد البرتغال، ليرفع رصيده إلى 39 هدفا في تصفيات كأس العالم، ومعها صدارة هدافى التصفيات عبر التاريخ في كل قارات العالم.

هنغاريا ضد البرتغال

ورفع رونالدو رصيده إلى 39 هدفاً فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم خلال مسيرته الكروية، ليعادل المهاجم الجواتيمالي كارلوس رويز (39 هدفاً).

ورفع قائد النصر السعودي رصيده من الأهداف الدولية إلى 141 هدفاً، ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف فى تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات، بينما رفع رصيده من الأهداف في مسيرته مع مختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها بجانب منتخب البرتغال إلى 943 هدفاً على كافة المستويات، ليصبح على بُعد 57 هدفاً من الهدف رقم 1000.

هدف رونالدو

وجاء هدف رونالدو من ركلة جزاء فى الدقيقة 58 من مباراة المجر ضد البرتغال المقامة على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تشكيل مباراة البرتغال ضد المجر

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: روبن نيفيز، روبن دياز، نونو مينديز، جواو كانسيلو.

الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز.

الهجوم: نيتو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

المجر ضد البرتغال

ويقع المنتخبان ضمن المجموعة السادسة برفقة أيرلندا، وأرمينيا، ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة بعد الانتصار فى الجولة الأولى، ويأمل كريستيانو رونالدو ورفاقه فى الحفاظ على الصدارة عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية فى هذا اللقاء.

وكان منتخب البرتغال، بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، افتتح مشواره في تصفيات كأس العالم بالفوز على أرمينيا بخماسية نظيفة، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما تعادل منتخب المجر مع أيرلندا بنتيجة 2 – 2.

